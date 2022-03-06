Микротранзакции в Fortnite приостановлены

В своем Twitter-аккаунте Epic Games решила «остановить коммерческие отношения» с российскими игроками в играх компании.

Речь идет о покупке внутриигровой валюты. На данный момент, в мобильной версии совершить микротранзакции v-баксов уже нельзя. В десктопной же версии, пользователи получают сообщение о недоступности таких покупок в данном регионе

Однако, в сообщении сказано, что к своим играм блокировать доступ разработчики не планируют и тратить уже имеющуюся валюту можно.

Напомним, что из недавних ограничений со стороны разработчиков уже выступали CD Project RED с изъятием своих тайтлов с площадки Steam, а также компании Bloober Team по поводу своих игр The Medium и Layers of Fear.

(Анастасия Бойцова)