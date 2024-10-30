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Сегодня, 18:20

На «Госуслугах» может появиться мессенджер для общения с заключенными

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В России хотят создать мессенджер для общения с заключенными. Инициатива принадлежит Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Ассоциация предлагает добавить его на портал «Госуслуги», чтобы было легче обеспечить безопасность и прозрачность для пользователей.

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С помощью сервиса под названием «Письмо заключенному» можно будет не только обмениваться сообщениями, но и переводить близким в колонии деньги — конечно, если инициативу поддержат Минцифры и ФСИН, к которым АППСИМ обратилась с этим предложением.

Источник: Газета.Ru
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