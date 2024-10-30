На «Госуслугах» может появиться мессенджер для общения с заключенными

В России хотят создать мессенджер для общения с заключенными. Инициатива принадлежит Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Ассоциация предлагает добавить его на портал «Госуслуги», чтобы было легче обеспечить безопасность и прозрачность для пользователей.

С помощью сервиса под названием «Письмо заключенному» можно будет не только обмениваться сообщениями, но и переводить близким в колонии деньги — конечно, если инициативу поддержат Минцифры и ФСИН, к которым АППСИМ обратилась с этим предложением.