Lifestyle
Авто
Новости Статьи Хобби
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 14:09

Mercedes перейдет на китайские двигатели

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Mercedes-Benz CLA третьего поколения получит китайский мотор производства Geely. Речь идет о четырехцилиндровом двигателе объемом 2 литра и заявленной мощностью 250 л.с.

Мотор будут производить на территории Китая, а затем поставлять в Германию. Катализатор установят уже в Европе, благодаря чему двигатель сможет соответствовать жестким европейским стандартам выброса вредных веществ.

Lada Aura. Не хватает комфорта: российским чиновникам не понравилась Lada Aura

В октябре 2024 года новый Mercedes-Benz CLA был представлен на фото в камуфляже — дизайн машины соответствует тому концепту, который показали год назад на выставке IAA в Мюнхене.

Новый Mercedes-Benz CLA.
Фото Mercedes-Benz
Источник: Autonews.ru
Читайте также
Рублев ракеткой разбил колено в кровь и проиграл Черундоло на турнире в Париже
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России
Шипачев обогнал Мозякина и стал рекордсменом КХЛ по очкам
Популярное видео
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

АвтоВАЗ готовится выпустить новую «Ниву» — планируются серьезные изменения

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости