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Сегодня, 19:04

Выяснилось, кто стал автором цитаты в Hrum 29-30 октября

Евгения Воскресенская
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Публикуем имя автора, которому принадлежит цитата в Hrum на 29-30 октября.

Цитата дня из Hrum на 29-30 октября.

Верный ответ: Aldous Huxley

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Это ежедневная активность, которая напоминает задания из других кликеров. Только в Hrum нужно отгадать автора известной цитаты. За верный ответ предусмотрена награда в виде монет.

Как ввести цитату дня в Hrum

Цитата обновляется в 19:00 по Москве. Найти поле для ввода ответа в приложении очень просто — достаточно запустить кликер, открыть раздел «Задачи» и посмотреть там название активности.

Автор цитаты легко ищется в интернете. Можно вводить высказывание в поиск или ежедневно проверять источники, которые публикуют готовые ответы.

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