В обновлении iOS 18.1 появилась долгожданная функция

Дождались: вместе с обновлением iOS 18.1 в айфонах появилась встроенная функция записи звонков. В России она недоступна, но есть способ обойти ограничения. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Открыть в настройках «Язык и регион».

2. Поменять регион на Соединенные Штаты Америки, при этом выбирать другой язык не требуется.

3. Перейти в «Настройки — Приложения — Телефон — Запись вызова».

4. Посмотреть, включен ли тумблер.

Воспользоваться новой фишкой смогут владельцы последних моделей: iPhone 15 Pro и Pro Max, а также всей линейки iPhone 16. Во время разговора в левом верхнем углу экрана появится кнопка — если ее нажать, вы и ваш собеседник услышите предупреждение о записи.