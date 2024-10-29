Ремастер Red Dead Redemption оказался на торрентах спустя 3 часа после релиза

ПК-версию Red Dead Redemption уже взломали и выложили на торренты. На все про все у пиратов ушло каких-то 3 часа.

К слову, в Steam игра стоит 50 долларов. В нашей стране она недоступна — по крайней мере, легально. На деле поиграть в легендарный вестерн от третьего лица на ПК теперь сможет любой желающий.

Фото Rockstar Games

Фото Rockstar Games

Фото Rockstar Games