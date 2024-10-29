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Сегодня, 21:45

Ремастер Red Dead Redemption оказался на торрентах спустя 3 часа после релиза

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

ПК-версию Red Dead Redemption уже взломали и выложили на торренты. На все про все у пиратов ушло каких-то 3 часа.

Обложка. Названы системные требования Red Dead Redemption на ПК

К слову, в Steam игра стоит 50 долларов. В нашей стране она недоступна — по крайней мере, легально. На деле поиграть в легендарный вестерн от третьего лица на ПК теперь сможет любой желающий.

Фото Rockstar Games
Фото Rockstar Games
Фото Rockstar Games
Ремастер Red Dead Redemption уже на торрентах.

Источник: DTF
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