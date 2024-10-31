iPhone станут дороже? В Госдуме предлагают наказать Apple

В Госдуме задумались о том, чтобы обложить технику Apple дополнительными сборами. Эти планы — следствие недружественной политики компании, подчеркнул председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Apple по-прежнему не разрешает устанавливать приложения из сторонних источников — в том числе и российские приложения. Поправки, призванные надавить на корпорацию, рассмотрят в ноябре, а принять их могут в течении нескольких месяцев — в таком случае айфоны и другие продукты Apple заметно подорожают в России.