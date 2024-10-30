Главный злодей из фильмов «Крик» скоро появится в Mortal Kombat 1

Мурашки по коже: создатели Mortal Kombat выпустили атмосферный тизер, в котором представили нового персонажа. Им стал известный всем любителям ужасов Гоустфейс из кинофраншизы «Крик».

Персонаж появится в файтинге Mortal Kombat 1 в следующем месяце. 19 ноября он станет доступен для владельцев изданий Khaos Reigns Expansion, Khaos Reigns Bundle и Khaos Reigns Kollection. А вот полноценный релиз состоится 26 ноября.



