Раскрыты карты из ежедневного комбо в Major на 30 октября
Появилось ежедневное комбо для Major на 30 октября.
Комбо в Major на 30 октября.
Верная комбинация на сегодня: 5-8-3-10
Что такое комбо в Major
Это ежедневный набор карт, с помощью которого можно получить дополнительные звездочки в игре. На карточках изображен Павел Дуров — кликер посвящен создателю Telegram.
Как собрать комбо в Major
Ваша задача — выбрать вкладку Games, затем запустить мини-игру Puzzle Durov, выделить нужные карты и получить 5000 дополнительных очков.
Новости