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Раскрыты карты из ежедневного комбо в Major на 30 октября

Евгения Воскресенская
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Появилось ежедневное комбо для Major на 30 октября.

Комбо в Major на 30 октября.

Верная комбинация на сегодня: 5-8-3-10

Что такое комбо в Major

Это ежедневный набор карт, с помощью которого можно получить дополнительные звездочки в игре. На карточках изображен Павел Дуров — кликер посвящен создателю Telegram.

Как собрать комбо в Major

Ваша задача — выбрать вкладку Games, затем запустить мини-игру Puzzle Durov, выделить нужные карты и получить 5000 дополнительных очков.

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