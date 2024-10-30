Раскрыты карты из ежедневного комбо в Major на 30 октября

Появилось ежедневное комбо для Major на 30 октября.

Комбо в Major на 30 октября.

Верная комбинация на сегодня: 5-8-3-10

Что такое комбо в Major

Это ежедневный набор карт, с помощью которого можно получить дополнительные звездочки в игре. На карточках изображен Павел Дуров — кликер посвящен создателю Telegram.

Как собрать комбо в Major

Ваша задача — выбрать вкладку Games, затем запустить мини-игру Puzzle Durov, выделить нужные карты и получить 5000 дополнительных очков.