Депутат Госдумы Терюшков предложил заблокировать Twitch в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Роман Терюшков выступил с заявлением в своем Telegram-канале, в котором призвал заблокировать стриминговую платформу Twitch.

Терюшков заявил, что «Большое зло идёт со стороны стриминговых платформ киберспорта».

«Требую немедленно заблокировать Twitch на территории РФ, ограничив призывы к радикальным действиям. Федерация компьютерного спорта России, примите экстренные меры по обеспечению информационной безопасности!» — написал Терюшков.

Реакции Федерации Компьютерного Спорта России не заставили себя долго ждать.

Напомним, что стриминговая платформа Twitch.tv является одной из основных площадок для проведения киберспортивных мероприятий по всему миру.

На данный момент, крупные стримеры уже заявляли о проблемах вывода средств из сервиса, а также на днях поступил ряд изменений в правилах платформы.