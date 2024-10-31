Появились все карты ежедневного комбо из Major на 31 октября

Названо ежедневное комбо для Major на 31 октября:

Комбо в Major на 31 октября.

Правильная последовательность: 5-12-13-11

Что такое ежедневное комбо в Major

Набор из карточек с портретами Павла Дурова — известного всем создателя Telegram и «ВКонтакте». Если собрать карточки правильно, то можно получить дополнительные звезды.

Как собрать ежедневное комбо в Major

Найдите пункт Puzzle Durov в разделе Games. Выберите его и кликните по картам в нужном порядке — это принесет 5000 единиц внутренней валюты.