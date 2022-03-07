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Сегодня, 19:20

BOOM Esports стали чемпионами GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022

Индонезийская киберспортивная команда BOOM закончила гранд-финал против команды Tundra Esports со счетом 3:2, тем самым выиграв крупный турнир по Dota 2 в Дубае.

В финале Tundra Esports обыграла Nigma Galaxy (2:0), BOOM Esports же вырвались в верхние строчки матча, обыграв Nigma Galaxy (2:1).

По итогам матчей Nigma покинула турнир, заняв на третьем месте и заработав 32 тысячи долларов.

Напомним, что Invitational Series Dubai 2022 проходил с 2 по 6 марта. Призовой фонд, который разыгрывали 9 команд, составил около 272 тысяч долларов.

Киберспортивные составы из России не принимали участия в соревновании по причине отстранения со стороны организаторов турнира.

Игроки команды Virtus.pro по&nbsp;CS:GO. ESL дисквалифицировала Virtus.pro и Gambit с ESL Pro League

Анастасия Бойцова

Источник: https://liquipedia.net/dota2/GAMERS_GALAXY/Invitational_Series/Dubai/2022
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