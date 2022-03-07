BOOM Esports стали чемпионами GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022

Индонезийская киберспортивная команда BOOM закончила гранд-финал против команды Tundra Esports со счетом 3:2, тем самым выиграв крупный турнир по Dota 2 в Дубае.

В финале Tundra Esports обыграла Nigma Galaxy (2:0), BOOM Esports же вырвались в верхние строчки матча, обыграв Nigma Galaxy (2:1).

По итогам матчей Nigma покинула турнир, заняв на третьем месте и заработав 32 тысячи долларов.

Напомним, что Invitational Series Dubai 2022 проходил с 2 по 6 марта. Призовой фонд, который разыгрывали 9 команд, составил около 272 тысяч долларов.

Киберспортивные составы из России не принимали участия в соревновании по причине отстранения со стороны организаторов турнира.

Анастасия Бойцова