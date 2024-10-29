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Сегодня, 18:00

Замедление YouTube стало одной из самых болезненных тем в России

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Информационное агентство КРОС опубликовало обновленный «Национальный индекс тревожностей». Он показывает, что замедление YouTube стало одной из тем, которые больше всего беспокоили россиян в третьем квартале 2024 года.

В этом рейтинге YouTube обошел мошенников, мигрантов, квадроберов, пользователей электросамокатов, запрет пропаганды чайлдфри и даже угрозу ядерной войны.

Герман Клименко. YouTube в России могут заблокировать окончательно уже через 3-5 месяцев

Также россиян взволновал развод певца SHAMAN — это событие заняло 9 строчку рейтинга.

«Национальный индекс тревожностей. Крос» за 3 квартал 2024 года.
Источник: КРОС
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