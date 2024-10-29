Замедление YouTube стало одной из самых болезненных тем в России

Информационное агентство КРОС опубликовало обновленный «Национальный индекс тревожностей». Он показывает, что замедление YouTube стало одной из тем, которые больше всего беспокоили россиян в третьем квартале 2024 года.

В этом рейтинге YouTube обошел мошенников, мигрантов, квадроберов, пользователей электросамокатов, запрет пропаганды чайлдфри и даже угрозу ядерной войны.

Также россиян взволновал развод певца SHAMAN — это событие заняло 9 строчку рейтинга.