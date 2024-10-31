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Сегодня, 19:20

Обнаружен автор цитаты дня из Hrum на 31 октября — 1 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Назван автор цитаты дня из Hrum на 31 октября и 1 ноября.

Цитата дня из Hrum на 31 октября и 1 ноября.

Автор цитаты: Oscar Wilde

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день разработчики вывешивают цитату. Задача игроков — угадать автора цитаты и ввести его полное имя на английском в соответствующее поле. За правильный ответ полагается 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня». Она обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.

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