Обнаружен автор цитаты дня из Hrum на 31 октября — 1 ноября

Назван автор цитаты дня из Hrum на 31 октября и 1 ноября.

Цитата дня из Hrum на 31 октября и 1 ноября.

Автор цитаты: Oscar Wilde

Что такое цитата дня в Hrum

Каждый день разработчики вывешивают цитату. Задача игроков — угадать автора цитаты и ввести его полное имя на английском в соответствующее поле. За правильный ответ полагается 150 $HRUM.

Как ввести цитату дня в Hrum

Зайдите в приложение, перейдите в раздел «Задачи» и выберите пункт «Цитата дня». Она обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.