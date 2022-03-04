Игроки снижают рейтинг компании CD Projekt RED после новости о приостановке продаж

Русскоязычные пользователи Steam начали занижать рейтинги проектов польской студии CD Projekt Red из-за приостановки продаж в России и Белоруссии.

Речь идет об играх Cyberpunk 2077, «Ведьмак 3» и прочих — на данный момент их невозможно найти по поиску, а также на страницах игр висит табличка о недоступности игр в данном регионе.

На компанию обрушился шквал негатива и отрицательных рейтингов на площадке магазина.

Однако игры компании все еще доступны к покупке на таких площадках как Epic Game Store, PlayStation Store и Microsoft Store.

Напомним, 3 марта, студия официально заявила в своем Twitter-аккаунте, что останавливает реализацию своих продуктов в цифровом и физическом формате для России и Белоруссии. «Уже купленных копий, модов и фиксов это не затронет» — говорится в сообщении.

Ранее похожую инициативу проявила еще одна польская студия Bloober Team на счет своих игр The Medium и Layers of Fear.