Таджикистан ополчился на GTA и Counter-Strike — полиция будет проверять компьютерные клубы

В Таджикистане запретили игры с «аморальным и насильственным контентом». И речь идет не только о чем-то вроде Postal 2 — проверка Министерства культуры страны показала, что «элементы насилия, жестокости, убийств и грабежей» присутствует в играх из серии GTA и Counter-Strike.

МВД города Душанбе призывает местных жителей внимательнее следить за своими детьми и обещает регулярно проверять компьютерные клубы на предмет соблюдения запрета.