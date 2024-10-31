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Таджикистан ополчился на GTA и Counter-Strike — полиция будет проверять компьютерные клубы

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Таджикистане запретили игры с «аморальным и насильственным контентом». И речь идет не только о чем-то вроде Postal 2 — проверка Министерства культуры страны показала, что «элементы насилия, жестокости, убийств и грабежей» присутствует в играх из серии GTA и Counter-Strike.

Мальчик играет в&nbsp;компьютер. Стоит ли запрещать детям играть в компьютер? Отвечают эксперты

МВД города Душанбе призывает местных жителей внимательнее следить за своими детьми и обещает регулярно проверять компьютерные клубы на предмет соблюдения запрета.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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