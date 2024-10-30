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Сегодня, 19:03

Автора цитаты в Hrum на 30-31 октября рассекретили

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Нашелся автор цитаты в Hrum на 30-31 октября.

Цитата дня из Hrum на 30-31 октября.

Автор сегодняшней цитаты — Socrates

Зачем нужна цитата дня в Hrum

Как и большинство активностей в кликерах, ежедневная цитата в Hrum нужна для того, чтобы получать больше монет. Авторство цитаты установить легко — обычно игроки гуглят имя или обращаются к проверенным источникам, которые регулярно публикуют ответы.

Как ввести цитату дня в Hrum

Цитата обновляется в одно и то же время — 19:00 по мск. Если вы еще не освоили приложение, воспользуйтесь простой инструкцией: запустить игру в Telegram — выбрать раздел «Задачи» — открыть «Цитату дня» — ввести имя сразу после вопроса. Обратите внимание: имя вводится на английском языке.

Комбо в&nbsp;Major на&nbsp;30&nbsp;октября. Раскрыты карты из ежедневного комбо в Major на 30 октября
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