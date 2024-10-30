«Госуслуги» потребовали у пользователей отказаться от почты Google

Пользователям «Госуслуг» начали приходить сообщения с предложением заменить привязанную к аккаунту почту Gmail на «любую другую». В качестве альтернативы портал посоветовал использовать аналог от российской IT-компании.

«Компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в рассылке.