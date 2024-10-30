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Сегодня, 16:44

«Госуслуги» потребовали у пользователей отказаться от почты Google

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Пользователям «Госуслуг» начали приходить сообщения с предложением заменить привязанную к аккаунту почту Gmail на «любую другую». В качестве альтернативы портал посоветовал использовать аналог от российской IT-компании.

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«Компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в рассылке.

Источник: Московский комсомолец
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