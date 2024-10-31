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Сегодня, 13:30

Недешево: Apple анонсировала новые MacBook и назвала цены

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Apple наконец-то официально анонсировала обновленные MacBook — некоторые из них утекли в продажу почти за месяц до этого. Новые MacBook Pro выйдут с диагональю 14 и 16 дюймов и экранами повышенной яркости, обзаведутся 16 гигабайтами ОЗУ даже в базовой комплектации и интерфейсом Thunderbolt 5.


Кроме того, некоторые варианты смогут похвастаться новым чипсетом M4 Max — он использует 16-ядерный процессор и графический ускоритель на 40 ядер.

Wylsacom. Как он это делает? Вилсаком выпустил обзор на неанонсированный MacBook

Объявлены были и цены: от 1499 долларов (~146 тысяч рублей) до 3499 долларов (~340,5 тысячи рублей) за модели с разной «начинкой» и диагональю экрана.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Мазепин
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