Недешево: Apple анонсировала новые MacBook и назвала цены

Apple наконец-то официально анонсировала обновленные MacBook — некоторые из них утекли в продажу почти за месяц до этого. Новые MacBook Pro выйдут с диагональю 14 и 16 дюймов и экранами повышенной яркости, обзаведутся 16 гигабайтами ОЗУ даже в базовой комплектации и интерфейсом Thunderbolt 5.



Кроме того, некоторые варианты смогут похвастаться новым чипсетом M4 Max — он использует 16-ядерный процессор и графический ускоритель на 40 ядер.

Объявлены были и цены: от 1499 долларов (~146 тысяч рублей) до 3499 долларов (~340,5 тысячи рублей) за модели с разной «начинкой» и диагональю экрана.