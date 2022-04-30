Microsoft объявила летнее шоу Xbox & Bethesda Games

Ежегодное мероприятие Xbox & Bethesda Games пройдет 12 июня в 20.00 по московскому времени на каналах Xbox на YouTube, Twitch и в соцсетях. Об этом объявила команда Xbox в своем блоге.

На нем представят игры внутренних студий Xbox и партнеров Microsoft, которые скоро выйдут в экосистеме Xbox, в том числе и линейку игр для Game Pass. Трансляции будут идти более чем на 30 языках, сколько продлится трансляция, не уточняется.

Такое же шоу Microsoft и Bethesda проводили и в 2021 году — на нем показали Starfield.

Вероятнее всего, на презентации подробно расскажут о предстоящей ролевой научно-фантастической от Bethesda Game Studios, которая должна выйти уже 11 ноября 2022 года.