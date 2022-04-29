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Сегодня, 22:04

Суд отклонил иск Bungie о нарушении авторских прав против чит-сайта

Читать «СЭ» в
Destiny 2.

Bungie потерпела неудачу в попытке наказать группу мошенников, которые продавали «хаки» для Destiny 2.

Суд отклонил большую часть судебных исков Bungie против читерского сайта AimJunkies. В исках компания утверждала о нарушении авторских прав и прав на товарные знаки, а также о нарушении контракта, «неправомерном вмешательстве» и «неосновательном обогащении».

AimJunkies возразила и заявила, что ее читерское программное обеспечение было собственной работой, а не копией кода Bungie. Другие претензии разработчика Destiny, продолжил он, также должны оставаться вне суда в соответствии с положениями собственного пользовательского лицензионного соглашения Bungie.

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