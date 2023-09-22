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Мэддисон обрушился на EA FC 24 — стримера не устроили сильные футболистки

Богдан Виноградов
Корреспондент
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EA FC 24.
Фото EA

Стример Мэддисон (Илья Давыдов) заявил, что не станет покупать EA FC 24 по весьма необычной причине — его не устроили характеристики футболисток.

По словам Мэддисона, «у самой сильной футболистки карточка должна быть в четыре раза хуже, чем у самой слабой мужской бронзы». А поскольку это не так, то и тратить на игру целых шесть тысяч он не желает.

Футболистки в&nbsp;EA FC&nbsp;24. В онлайн-режиме футбольной игры EA FC 24 впервые появятся карточки футболисток

Ранний доступ EA FC 24 (FIFA 24) открылся 21 сентября. Релиз «для всех игроков» назначен на 29 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Источник: TG-канал
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