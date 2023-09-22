Мэддисон обрушился на EA FC 24 — стримера не устроили сильные футболистки

Стример Мэддисон (Илья Давыдов) заявил, что не станет покупать EA FC 24 по весьма необычной причине — его не устроили характеристики футболисток.

По словам Мэддисона, «у самой сильной футболистки карточка должна быть в четыре раза хуже, чем у самой слабой мужской бронзы». А поскольку это не так, то и тратить на игру целых шесть тысяч он не желает.

Ранний доступ EA FC 24 (FIFA 24) открылся 21 сентября. Релиз «для всех игроков» назначен на 29 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.