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Сегодня, 17:01

Игроки сравнили новый Cyberpunk 2077 c демоверсией 2018 года — прогресс налицо

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
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Для Cyberpunk 2077 вышел долгожданный патч 2.0, и игроки вовсю сравнивают обновленную картинку с тем, что разработчики показывали в демоверсиях.

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И хотя местами игра до даунгрейда все еще превосходит актуальную версию, в остальном прогресс виден невооруженным взглядом. Особенно хорошо CD Projekt RED удалось освещение.

Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Сравнение версий Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Источник: TG-канал Epic Games Store
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