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Сегодня, 14:47

PARI представляет свой киберспортивный клуб и состав по CS:GO

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Букмекерская компания PARI создает собственный киберспортивный клуб под названием PARIVISION. Первым составом организации будет коллектив по CS:GO. Капитаном команды стал опытный 25-летний россиянин Андрей Jerry Мехряков.

Jerry играет на профессиональной сцене уже более семи лет. Он участвовал в трех мейджорах по CS:GO, в том числе выступал на последнем парижском турнире. У Jerry был опыт работы с молодым составом, что сделало его идеальным кандидатом на роль капитана нового ростера.

Состав PARIVISION по CS:GO

  • Андрей Jerry Мехряков;

  • Богдан xsepower Черников;

  • Даниил X5G7V Марышев;

  • Константин Raijin Трубаров;

  • Андрей BELCHONOKK Ясинский;

  • Григорий balblna Олейник — тренер;

  • Мария KARMA Серова — менеджер.

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