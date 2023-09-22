PARI представляет свой киберспортивный клуб и состав по CS:GO
Букмекерская компания PARI создает собственный киберспортивный клуб под названием PARIVISION. Первым составом организации будет коллектив по CS:GO. Капитаном команды стал опытный 25-летний россиянин Андрей Jerry Мехряков.
Jerry играет на профессиональной сцене уже более семи лет. Он участвовал в трех мейджорах по CS:GO, в том числе выступал на последнем парижском турнире. У Jerry был опыт работы с молодым составом, что сделало его идеальным кандидатом на роль капитана нового ростера.
Состав PARIVISION по CS:GO
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Андрей Jerry Мехряков;
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Богдан xsepower Черников;
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Даниил X5G7V Марышев;
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Константин Raijin Трубаров;
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Андрей BELCHONOKK Ясинский;
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Григорий balblna Олейник — тренер;
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Мария KARMA Серова — менеджер.
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