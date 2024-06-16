Какие комбо-карточки для хомяка нужно ввести 16-17 июня

Названа комбинация комбо-карт из Hamster Kombat на 16-17 июня. Вот она:

Licence Japan находится в разделе Legal

Derivatives находится в разделе Markets

Prediction Markets находится в разделе Markets

Инструкция по активированию комбо-карт:

1. Нажать на кнопку «Mine» (кнопка-кирка) в левом нижнем углу экрана;

2. Выбрать нужные три карты в разделах.

Комбо-карты Hamster Kombat работают очень просто. Каждый день в 15:00 по мск обновляется их комбинация — и пользователю необходимо найти нужные карты в одном из разделов приложения. После этого нужные карты придется купить, открыть или повысить их уровень в том случае, если они уже есть — и на счет сразу поступит пять миллионов единиц внутриигровой валюты.