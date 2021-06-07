KVYZEE: «У Team Spirit есть все шансы выйти в плей-офф»

Комментатор и стример Владислав KVYZEE Ковальчук считает, что у российской команды Team Spirit есть все шансы выйти в плей-офф WePlay AniMajor по Dota 2. Сегодня российская команда сыграет последний матч в квалификациях против филиппинцев TNC Predator.

«Думаю, что Team Spirit не хватает опыта игры против тир-1 команд. Этот турнир даёт им очень много чего. Если же посмотреть их выступление, то в трёх матчах они выиграли вторую карту после проигранной первой. Поэтому считаю, что если они хорошо подготовятся к TnC, то у коллектива есть все шансы выйти в плей-офф», — цитирует KVYZEE Cybersport.Metaratings.ru.

За шесть матчей в квалификациях, Team Spirit сыграли в четыре ничьи и два поражения (формат BO2). Команда сейчас занимает седьмое место в групповом этапе и находится на грани вылета.