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Игрок сборной России в Overwatch объявил о переходе в Apex Legends

09:30

Игрок Atlanta Reign и сборной России Илья «NLaaeR» Коппалов объявил об уходе из Overwatch. Он поблагодарил всех фанатов и сообщил, что собирается продолжить карьеру в Apex Legends.

NLaaeR выступал на профессиональной сцене Overwatch с 2016 года. Играл за команды TORNADO ROX, Last Night's Leftovers и Atlanta Reign. В составе последней занял 5-6 место во втором сезоне Overwatch League, а также 7-8 строчку на Overwatch World Cup 2019 вместе со сборной России.

По данным Esportsearnings.com, Коппалов заработал за карьеру около 37 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/overwatch/news/igrok-sbornoi-rossii-v-overwatch-obyavil-o-perekhode-v-apex-legends

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