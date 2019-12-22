Игрок сборной России в Overwatch объявил о переходе в Apex Legends

Игрок Atlanta Reign и сборной России Илья «NLaaeR» Коппалов объявил об уходе из Overwatch. Он поблагодарил всех фанатов и сообщил, что собирается продолжить карьеру в Apex Legends.

NLaaeR выступал на профессиональной сцене Overwatch с 2016 года. Играл за команды TORNADO ROX, Last Night's Leftovers и Atlanta Reign. В составе последней занял 5-6 место во втором сезоне Overwatch League, а также 7-8 строчку на Overwatch World Cup 2019 вместе со сборной России.

По данным Esportsearnings.com, Коппалов заработал за карьеру около 37 тысяч долларов.