Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Фестиваль EVE Online отменили из-за коронавируса

12:43

Компания CCP отменила из-за эпидемии коронавируса ежегодный фанатский фестиваль, посвященный игре EVE Online.

Мероприятие EVE Fanfest 2020 должно было пройти со 2 по 4 апреля в Рейкьявике (Исландия). Организаторы сообщили, что посетители могут оформить возврат средств.

На тематическом разделе Reddit некоторые пользователи пожаловались, что не смогут отменить билеты на самолёт. Другие заявили, что в любом случае полетят в Исландию и проведут там отпуск.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/festival-eve-online-otmenili-iz-za-koronavirusa

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир