Фестиваль EVE Online отменили из-за коронавируса
12:43
Компания CCP отменила из-за эпидемии коронавируса ежегодный фанатский фестиваль, посвященный игре EVE Online.
Мероприятие EVE Fanfest 2020 должно было пройти со 2 по 4 апреля в Рейкьявике (Исландия). Организаторы сообщили, что посетители могут оформить возврат средств.
На тематическом разделе Reddit некоторые пользователи пожаловались, что не смогут отменить билеты на самолёт. Другие заявили, что в любом случае полетят в Исландию и проведут там отпуск.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/festival-eve-online-otmenili-iz-za-koronavirusa