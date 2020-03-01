Фестиваль EVE Online отменили из-за коронавируса

Компания CCP отменила из-за эпидемии коронавируса ежегодный фанатский фестиваль, посвященный игре EVE Online.

Мероприятие EVE Fanfest 2020 должно было пройти со 2 по 4 апреля в Рейкьявике (Исландия). Организаторы сообщили, что посетители могут оформить возврат средств.

На тематическом разделе Reddit некоторые пользователи пожаловались, что не смогут отменить билеты на самолёт. Другие заявили, что в любом случае полетят в Исландию и проведут там отпуск.