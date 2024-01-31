Энтузиаст поделился своим домом в Palworld и взорвал интернет

Игрок с ником SuitInternational976 поделился своим особняком из Palworld и привел в восторг фанатов игры.

Palworld. Фото Pocket Pair

Огромный дом игрока прямо кричит о роскоши. В отличие от большинства деревянных коробок, которые строят игроки, у энтузиаста есть несколько комнат и этажей, ванна и даже стеллаж с изысканными напитками.

Palworld. Фото Pocket Pair

Геймер заявил, что еще не закончил работу над домом — страшно подумать, что еще он захочет туда добавить.