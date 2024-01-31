У культовых «Корсаров» появился преемник — игру уже можно купить

В Steam появилась Corsairs Legacy, которую разработчики называют преемницей «Корсаров» от студии Акелла.

Сюжет игры разворачивается в конце XVII века и рассказывает историю контрабандиста Руфуса Монро, который ввязывается в опасную авантюру после того, как одно из его заданий пошло не по плану.

Corsairs Legacy. Фото Marius

У студии Marius большие планы на свой проект, однако пока что дела идут не так хорошо — у игры преимущественно негативные отзывы. Проект называют устаревшим, забагованным и неинтересным. Еще одним минусом называют цену игры — Corsairs Legacy стоит 1990 рублей.