VR-очки от Apple продают за полмиллиона рублей

Появились цены на очки виртуальной реальности Apple Vision Pro в России. За новинку придется отдать 450 тысяч рублей.

Apple Vision Pro. Фото Apple

Эксперты высоко оценили качество дисплеев у VR-очков, их удобный интерфейс и простое управление, к которому быстро привыкаешь.

Обзорщики сошлись во мнении, что Vision Pro идеально подходит для просмотра фильмов и веб-страниц. Единственный минус очков — они очень тяжелые и от них быстро устает голова и уши.

VR-очки от Apple появятся в магазинах весной в нескольких версиях — 256 ГБ за 450 тысяч рублей и 512 ГБ за 516 тысяч рублей.