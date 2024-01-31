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31 января, 21:55

VR-очки от Apple продают за полмиллиона рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Apple Vision Pro.
Фото Apple
Apple Vision Pro.
Фото Apple
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Появились цены на очки виртуальной реальности Apple Vision Pro в России. За новинку придется отдать 450 тысяч рублей.

Apple Vision Pro.
Фото Apple

Эксперты высоко оценили качество дисплеев у VR-очков, их удобный интерфейс и простое управление, к которому быстро привыкаешь.

Обзорщики сошлись во мнении, что Vision Pro идеально подходит для просмотра фильмов и веб-страниц. Единственный минус очков — они очень тяжелые и от них быстро устает голова и уши.

VR-очки от Apple появятся в магазинах весной в нескольких версиях — 256 ГБ за 450 тысяч рублей и 512 ГБ за 516 тысяч рублей.

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