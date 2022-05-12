EA покинула рынок России и Белоруссии

Из отчета компании Electronic Arts по итогам финансового года стало известно, что американская корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. Игры компании больше нельзя купить напрямую в цифровых магазинах как на ПК, так и на консолях.

Организация отметила, что это лишь предположение, однако EA готова к такому развитию событий. Также из документа следует, что EA показала лучший четвертый квартал в своей истории по продажам. При этом в марте компания прекратила продажу своих игр в России и Белоруссии.

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