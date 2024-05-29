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The Sims заблокируют следующей? Что фанаты «Клуба романтики» думают о блокировке игры в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Клуб Романтики.

Фанаты «Клуба романтики» поделились мнением о внесении игр в реестр запрещенных ресурсов.

Клуб Романтики.
Фото Клуб Романтики.

Многие любители игры посчитали, что внимание со стороны Роскомнадзора появилось после публикации истории «7 Братьев», в которой подробно описываются постельные сцены с БДСМ-практиками и присутствует запрещенная в России тематика ЛГБТ*.

«Ну что, я вас поздравляю, кто у нас там активно протесты выражал в петициях. Так вам нравится? Да что-то теперь никого негодующего не видно, только вопросы по поводу исчезновения. Как интересно однако», — комментарий фаната игры.

Фото Клуб Романтики.

29 мая «7 Братьев» скрыли от российских пользователей вместе с новеллой «Идеал. Том 2». Остальные истории пока что доступны для прочтения:

«А я так и знала, что скоро начнётся фильтрация историй. В 7 братьев уже переборщ был, причём, никому ненужный вообще. Было понятно, что скоро доиграются», — комментарий фаната игры.

Клуб Романтики. Роскомнадзор может заблокировать «Клуб Романтики» в России

Фанбаза разделилась на два лагеря. Кто-то обрадовался блокировке истории в России, а кто-то посчитал, что разногласия можно было решить мирно и просто изменить историю, а не полностью блокировать её:

«Зачем в такие крайности. Всегда надо давать второй шанс. Ведь критикой можно было бы поправить что-то в истории, автор прислушалась бы, может. Три серии вышло, кто знает, что там впереди», — комментарий фаната игры.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Роскомнадзор может заблокировать «Клуб Романтики» в России

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