Новый Destiny или Valorant? На презентации Sony показали первый геймплей Concord

Проводимая Sony конференция State of Play стала местом показа множества новинок. Concord — сетевой шутер от первого лица, где игроку придется вживаться в роль разнообразных героев с не менее разнообразными способностями.

Синематик, который сначала показали разработчики, явно пытался напоминать «Героев Галактики» от Marvel, но геймплей больше напоминал что-то вроде Overwatch, Valorant, Destiny и другие популярные мультиплеерные проекты.

Тем не менее, разработчики все-таки собираются развивать сюжет — новые ролики о приключениях главных героев будут появляться каждую неделю. Запуск игры планируется на 23 августа 2024 года. Предзаказы откроются 6 июля.