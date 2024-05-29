Разработчики «Клуба Романтики» сделали важное заявление о возможной блокировке

Создатели «Клуба Романтики» вышли на связь и попытались успокоить фанатов игры.

«Друзья, спасибо за ваше терпение! В свете повышенного внимания к Клубу Романтики от общественности и регулирующих органов РФ хотим заверить, что находимся в контакте со всеми заинтересованными лицами, чтобы наше приложение продолжало радовать старых и новых поклонников качественными историями, а также яркими коллаборациями с нашими партнерами», — рассказали разработчики на странице игры в VK.