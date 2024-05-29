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Сегодня, 19:14

Разработчики «Клуба Романтики» сделали важное заявление о возможной блокировке

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Клуб Романтики.
Фото Клуб Романтики.

Создатели «Клуба Романтики» вышли на связь и попытались успокоить фанатов игры.

Клуб Романтики. Роскомнадзор может заблокировать «Клуб Романтики» в России

«Друзья, спасибо за ваше терпение! В свете повышенного внимания к Клубу Романтики от общественности и регулирующих органов РФ хотим заверить, что находимся в контакте со всеми заинтересованными лицами, чтобы наше приложение продолжало радовать старых и новых поклонников качественными историями, а также яркими коллаборациями с нашими партнерами», — рассказали разработчики на странице игры в VK.

Клуб Романтики. The Sims заблокируют следующей? Что фанаты «Клуба Романтики» думают о блокировке игры в России

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