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Сегодня, 13:55

В The Sims 4 добавили бонусы за еженедельный вход и разозлили геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Sims 4.
Фото Electronic Arts

Electronic Arts добавила в The Sims 4 награды.

The Sims 4.
Фото Electronic Arts

Призы за вход появляются 2-3 раза каждую неделю. В целом, в этом нет ничего плохого, однако фанбаза игры не оценила такой ход.

Многие геймеры жалуются на финансовую политику Electronic Arts и на то, что студия, в буквальном смысле, уничтожает их любимую серию.

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В The Sims 4 постоянно появляются платные дополнения. Чтобы собрать себе полный набор DLC, придется заплатить почти 88 тысяч рублей.

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