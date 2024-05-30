В The Sims 4 добавили бонусы за еженедельный вход и разозлили геймеров

Electronic Arts добавила в The Sims 4 награды.

The Sims 4. Фото Electronic Arts

Призы за вход появляются 2-3 раза каждую неделю. В целом, в этом нет ничего плохого, однако фанбаза игры не оценила такой ход.

Многие геймеры жалуются на финансовую политику Electronic Arts и на то, что студия, в буквальном смысле, уничтожает их любимую серию.

В The Sims 4 постоянно появляются платные дополнения. Чтобы собрать себе полный набор DLC, придется заплатить почти 88 тысяч рублей.