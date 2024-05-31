Выглядит дешево? Показали новый геймплей ремейка Silent Hill 2

На State of Play показали трейлер к анонсу даты релиза долгожданного ремейка Silent Hill 2 — культового хоррора 2001 года выпуска.

Теперь вспомнить детство, ну или впервые приобщиться к легендарной серии, смогут не только фанаты Resident Evil.

Впрочем, некоторые геймеры раскритиковали новинку — по их мнению, картинка ремейка Silent Hill 2 выглядит недостаточно технологично для 2024 года. Пока что проект остается эксклюзивом PlayStation 5 — и выйдет на ней 8 октября.