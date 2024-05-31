Конкурент Марио? В новых Astro Bot можно будет драться с большими боссами

Анонсирована Astro Bot — аркадная игра о приключениях мило выглядящего робота, персонажи которой впервые появились еще в VR-играх для PlayStation 4.

Впрочем, смотрится Astro Bot на удивление солидно — уровни выглядят ярко и красочно, геймплей радует разнообразными механиками в духе игры серии Mario, включая поединки с гигантскими боссами.

Ну а для фанатов PlayStation приготовлен настоящий пир отсылок — от гигантской летающей консоли до камео Кратоса из God of War! Игра выйдет на PlayStation 5 уже 6 сентября, а предзаказы на нее откроются 7 июня.