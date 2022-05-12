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В Steam Deck добавили одну из самых ожидаемых функций

Пьеретта АРКАН
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В Steam Deck добавили одну из самых ожидаемых функций.
Фото Photo by Sean Hollister / The Verge

Компания Valve выпустила очередное обновление для своей портативной консоли Steam Deck. Теперь настройки производительности для каждой игры можно сохранять отдельно.

Обновление за обновлением показывает, что Valve внимательно прислушивается к отзывам опытных пользователей. Такой функции игроки ждали с самого релиза консоли.

Ранее игрокам приходилось запоминать их и соответствующим образом щелкать переключателями каждый раз, когда вы переключаетесь на другую игру. Теперь переключаться между пользовательскими и системными параметрами можно в любой момент через быстрое меню.

С прочим списком нововведений консоли можно ознакомится на официальном сайте обновления. Подробный обзор портативной консоли мы писали ранее.

Источник: https://www.theverge.com/2022/5/11/23067870/steam-deck-update-per-game-performance-profiles
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