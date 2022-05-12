В Steam Deck добавили одну из самых ожидаемых функций

Компания Valve выпустила очередное обновление для своей портативной консоли Steam Deck. Теперь настройки производительности для каждой игры можно сохранять отдельно.

Обновление за обновлением показывает, что Valve внимательно прислушивается к отзывам опытных пользователей. Такой функции игроки ждали с самого релиза консоли.

Ранее игрокам приходилось запоминать их и соответствующим образом щелкать переключателями каждый раз, когда вы переключаетесь на другую игру. Теперь переключаться между пользовательскими и системными параметрами можно в любой момент через быстрое меню.

С прочим списком нововведений консоли можно ознакомится на официальном сайте обновления. Подробный обзор портативной консоли мы писали ранее.