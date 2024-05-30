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Сегодня, 12:55

Российский аналог YouTube могут показать уже этим летом

Владислав Шалганов
Корреспондент
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YouTube.
Фото Google

Уже этим летом в России могут представить еще один аналог YouTube.

YouTube.
Фото Google

О демонстрации нового сайта рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он также добавил, что 100%-го аналога Ютубу пока что нет. Горелкин также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров нужно продолжать давление, ведь нынешние меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны.

Горелкин подчеркнул, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой разнообразить меры воздействия на иностранных провайдеров.

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