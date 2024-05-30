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«Клуб романтики» не заблокируют в России? Игра пропала из реестра запрещенных ресурсов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Клуб Романтики.
Фото Клуб Романтики.

Визуальная новелла «Клуб романтики» исчезла из реестра запрещенных ресурсов.

Реестр запрещенных ресурсов.
Фото eais.rkn.gov.ru

Если ввести в поисковую строку ссылку на скачивание игры, то реестр не выдаст никакой информации, что может значить либо ошибку со стороны сайта, либо то, что «Клуб романтики» действительно убрали из реестра.

Клуб Романтики. The Sims заблокируют следующей? Что фанаты «Клуба Романтики» думают о блокировке игры в России

29 мая появилась информация о том, что игру могут заблокировать на территории России. Фанаты «Клуба романтики» предположили, что это может произойти из-за демонстрации в новелле ЛГБТ*-персонажей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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