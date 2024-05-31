Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:00

GTA 6 точно выйдет на ПК, это лишь вопрос времени

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Скриншот из первого трейлера GTA 6.
Фото Rockstar

Штраус Зельник, руководитель издательства Take-Two, которое владеет студией Rockstar, косвенно подтвердил существование ПК-версии GTA 6.

Функционер как будто бы успокоил фанатов серии, напомнив, что исторически игры серии в итоге выходили на всех платформах.

«Единственное, что происходит после отсутствия анонса, это анонс. Rockstar знает как создавать игры для разных платформ. В свое время студия сделает больше важных анонсов. Я действительно считаю, что правильная стратегия для нашего бизнеса — быть там, где есть потребитель. И исторически то, что делала Rockstar, — это обращалась к потребителям на любой платформе», — заявил Зельник.

Так что не переживаем и ждем анонса GTA 6 на ПК, который рано или поздно все равно должен произойти. И GTA 4 с GTA 5, и LA Noire с Red Dead Redemption 2 сначала выходили на консолях, а потом добирались до ПК.

Источник: videogameschronicle.com
0
Читайте также
На «Ролан Гаррос» запретили проносить алкоголь на трибуны
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Через «Тинькофф» вновь можно пополнить баланс Steam из России

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости