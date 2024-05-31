Зрителям показали игровой процесс за Венома, Человека-Паука, Звездного Лорда и других знакомых персонажей из вселенной Marvel — и выглядело это весьма красочно и бодро, напоминая о лучших днях MOBA-шутеров.

Точная дата релиза Marvel Rivals пока неизвестна, но закрытое тестирование на PlayStation 5 начнется уже скоро.