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Сегодня, 01:35

Это как Overwatch, но с супергероями — показан геймплей Marvel Rivals

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Новый геймплей Marvel Rivals с майской презентации State of Play в очередной раз доказал, что эта игра — Overwatch про супергероев.

Зрителям показали игровой процесс за Венома, Человека-Паука, Звездного Лорда и других знакомых персонажей из вселенной Marvel — и выглядело это весьма красочно и бодро, напоминая о лучших днях MOBA-шутеров.

Точная дата релиза Marvel Rivals пока неизвестна, но закрытое тестирование на PlayStation 5 начнется уже скоро.

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