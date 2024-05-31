Это как Overwatch, но с супергероями — показан геймплей Marvel Rivals
Новый геймплей Marvel Rivals с майской презентации State of Play в очередной раз доказал, что эта игра — Overwatch про супергероев.
Зрителям показали игровой процесс за Венома, Человека-Паука, Звездного Лорда и других знакомых персонажей из вселенной Marvel — и выглядело это весьма красочно и бодро, напоминая о лучших днях MOBA-шутеров.
Точная дата релиза Marvel Rivals пока неизвестна, но закрытое тестирование на PlayStation 5 начнется уже скоро.
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