Роскомнадзор может заблокировать «Клуб Романтики» в России

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов игру «Клуб Романтики«.

Фото Клуб Романтики.

Поклонники игры предположили, что причина возможной блокировки может заключаться в последнем обновлении — в нем геймеры могли выбрать себе ориентацию. Разработчикам дали время удалить данную функцию из игры.

«Клуб Романтики» — визуальная новелла, в которой пользователь может делать выбор и влиять на сюжет. В основном проект популярен среди девушек, так как главные герои в историях зачастую женского пола.