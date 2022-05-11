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Сегодня, 12:54

Президент ФИФА Инфантино высказался о разрыве сотрудничества с EA Sports

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал прекращение сотрудничества с EA Sports.

«Я могу заверить вас, что единственная подлинная и настоящая игра та, что носит название FIFA. Она будет лучшей из всех, доступных для геймеров и футбольных фанатов. Название FIFA — это единственное глобальное, оригинальное название. FIFA 23, 24, 25, 26 и так далее — неизменным всегда является название FIFA, и оно останется навсегда и всегда будет лучшим», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Также президент ФИФА заявил, что сфера интерактивных игр находится на пути непревзойденного роста.

«Сфера интерактивных игр и esports находится на пути непревзойденного роста и диверсификации. Стратегия FIFA направлена на то, чтобы мы могли максимально использовать все будущие возможности и обеспечить широкий спектр продуктов для геймеров, болельщиков, ассоциаций-членов и партнеров», — добавил Инфантино.

Организация уже рассматривает предложения нескольких ведущих разработчиков о создании полноценного конкурента EA Sports FC который выйдет в 2024 году.

Вчера, 10 мая, стало известно о разрыве отношений между FIFA И ЕА, а также о провокационных высказываниях СЕО ЕА Эндрю Уилсона. Первая игра из серии FIFA вышла в 1993 году.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/bluestarsfifayouthcup/2022/media-releases/fifa-diversifies-its-gaming-rights-and-launches-new-non-sim-football-games
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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