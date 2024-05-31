RTX 5090 получит на 4 ГБ видеопамяти больше, чем было в RTX 4090

Новый флагман NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 5090, которая должна быть анонсирована до конца 2024 года, получит 28 ГБ видеопамяти типа GDDR7.

Это рекордное количество памяти для данного типа видеокарт. У RTX 3090 было 24 ГБ видеопамяти. Такое же количество памяти получила RTX 4090 два года спустя.

Помимо такого огромного количества видеопамяти, RTX 5090, по слухам, получит 448-битную шину памяти вместо ранее ожидаемой 512-битной шины. Также RTX 5090 должна получиться ощутимо тоньше своей предшественницы за счет 2-слотовой системы охлаждения с двумя винтеляторами.