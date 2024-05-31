Госпадаров: «Думаю, dastan оставят в тренерском штабе Virtus.pro»

Профессиональный игрок Кирилл Gospadarov Госпадаров поделился мнением об уходе Дастана dastan Акбаева с позиции тренера российской команды Virtus.pro по CS2.

«Пока просто решают его дальнейшую судьбу в команде. Хотят улучшиться, и все, пробуют другие варианты. Я думаю, что полностью убирать не будут, оставят в тренерском штабе, на какую именно роль, я не могу предсказать», — цитирует Госпадарова Cybersport.Metaratings.ru.

30 мая Virtus.pro сообщила о том, что Акбаев покинет позицию тренера команды. Его место временно занял аналитик Павел PASHANOJ Легостаев.

Ранее «медведи» заняли 9-12 место на турнире IEM Dallas 2024.