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Госпадаров: «Думаю, dastan оставят в тренерском штабе Virtus.pro»

Владислав Корегин
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Профессиональный игрок Кирилл Gospadarov Госпадаров поделился мнением об уходе Дастана dastan Акбаева с позиции тренера российской команды Virtus.pro по CS2.

«Пока просто решают его дальнейшую судьбу в команде. Хотят улучшиться, и все, пробуют другие варианты. Я думаю, что полностью убирать не будут, оставят в тренерском штабе, на какую именно роль, я не могу предсказать», — цитирует Госпадарова Cybersport.Metaratings.ru.

30 мая Virtus.pro сообщила о том, что Акбаев покинет позицию тренера команды. Его место временно занял аналитик Павел PASHANOJ Легостаев.

Ранее «медведи» заняли 9-12 место на турнире IEM Dallas 2024.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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