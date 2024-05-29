Alliance может подписать новый состав с Kidaro и Palantimos

Европейская киберспортивная организация Alliance планирует вернуться в Dota 2 с новым составом.

По данным CyberMeta, шведская организация рассматривает вариант с подписанием полноценного ростера, который сейчас выступает под тегом Dandelions. Команда прошла в закрытую квалификацию на второй сезон Elite League от Западной Европы b стала победителем турнира RES Regional Series: EU #2.

Alliance находится без состава по Dota 2 с 21 декабря 2023 года.