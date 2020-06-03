EA перенесла выход седьмой главы Battlefield V из-за массовых беспорядков в США

Последнее крупное обновление для Battlefield V не вышло из-за беспорядков в США. Об этом рассказал комьюнити-менеджер шутера Джефф Брэддок.

Когда теперь выйдет седьмая глава — неизвестно. Ранее разработчики сообщили, что после ее релиза продолжат добавлять в игру только ежедневные задания, а также бороться с читерами.

1 июня Electronic Arts перенесла премьеру трейлера Madden NFL 21 из-за массовых беспорядков в США. Компания рассказала, что собирается сфокусироваться на поддержке афроамериканского сообщества.

Battlefield V вышла в ноябре 2018 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Из-за разработки новой части серии DICE прекратила поддержку Star Wars: Battlefront II и Battlefield V.