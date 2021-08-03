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Два российских киберспортсмена вошли в новую команду Natus Vincere по Free Fire

01:39

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о создании команды по мобильной игре Free Fire. В первый состав вошли бывшие члены команды Silence.

Таким образом, состав NaVi по мобильной королевской битве выглядит следующим образом: Руслан «Dandy» Оморов, Хейбар «VaJniy» Иманов (оба — Россия), Александр «DD» Божков, Амир «Skyrix» Канатов (Оба — Казахстан).

Напомним, ранее Silence стал чемпионом первых двух сезонов Free Fire Pro League CIS. Также команжа вошла в Топ-3 на Free Fire World Series 2021 Singapore.

Первым турниром для нового состава NaVi станет третий сезон Free Fire Pro League CIS. Он пройдет с 7 августа по 2 октября. Призовой фонд — 80 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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